الولايات المتحدة: يجب تنسيق استجابة دولية لوقف انتشار جدري القرود والسيطرة عليه

أكدت الولايات المتحدة ضرورة تنسيق استجابة دولية لوقف انتشار جدري القردة وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض والسيطرة على التفشي الحالي.

وقال مدير مكتب التأهب للوباء في البيت الأبيض راج بنجابي، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد إن قرار منظمة الصحة العالمية إعلان تفشي مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية يثير قلقًا دوليًا وهو دعوة إلى العمل من أجل استجابة دولية منسقة لوقف انتشار المرض.

وأضاف بنجابي أنه منذ الأيام الأولى لتفشي المرض، اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجية قوية وشاملة لمكافحة جدري القردة هنا في الولايات المتحدة، بما في ذلك التوسع الهائل في شراء وتوزيع وإنتاج اللقاحات وتوسيع الوصول إلى الاختبارات والعلاجات والتواصل مع المجتمعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

واستدرك قائلا: ولكن هذا لا يكفي. فكما قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يجب علينا تكثيف عملنا لمكافحة هذا الفيروس بقوة وحماية المجتمعات في الولايات المتحدة التي تأثرت بجدري القرود.