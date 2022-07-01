استطلاع: 16% من الشركات الصناعية بألمانيا تقيد إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة



كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا اليوم الأحد أن ارتفاع أسعار الطاقة أجبر العديد من الشركات الصناعية في البلاد على تقييد إنتاجها.



وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بين 3500 شركة في كافة المجالات والمناطق، قال 16% من الشركات الصناعية إنها تجد نفسها مجبرة على الرد على ارتفاع أسعار الطاقة بتخفيض الإنتاج أو التخلي عن جزء من مجالات أعمالها. وقالت 25% من هذه الشركات إنها قامت بهذا الأمر بالفعل، فيما قالت 25% أخرى منها إنها بصدد فعل ذلك.



وأظهر التحليل الأولي المتعلق بالتحول في مجال الطاقة أن نحو 50% من هذه الشركات ذكرت أنها تخطط لاتخاذ خطوات مناسبة.



من جانبه، علق رئيس الغرفة بيتر أدريان قائلا إن هذه " أعداد تنذر بالخطر"، مشيرا إلى أنها تظهر مدى قوة تأثير الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة على ألمانيا كمقر للشركات "ولم يعد أمام الكثير من الشركات شيء آخر سوى الإغلاق أو نقل الإنتاج إلى مقرات أخرى".



وأظهر التحليل تأثرا قويا على نحو خاص بالنسبة للشركات التي تستهلك الطاقة بكثافة حيث تصل قيم الشركات المتأثرة بهذا الارتفاع إلى ضعف المتوسط العام في قطاع الصناعة.



وأضاف أدريان أن "ما نلاحظه في الوقت الراهن من تراجع في استهلاك الغاز في قطاع الصناعة يعود بالدرجة الأولى إلى توقف الآلات والأنظمة ولا يعود هذا إلى تحسن كفاءة الطاقة".



وقالت الغرفة إن التحليل أظهر أيضا أن الكثير من الشركات لا يزال يتعين عليها شراء كمية كبيرة من الغاز لعام 2022، حيث أوضح الاستطلاع أن نحو نصف الشركات فقط هي التي غطت احتياجاتها عبر إبرام تعاقدات لشراء الغاز فيما لا يزال يتعين على أكثر من ثلث الشركات شراء أكثر من 30% من احتياجاتها السنوية من الغاز.