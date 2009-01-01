قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن اتفاق "مينسك" جرى إضعافه على مدار 7 سنوات بدلًا من استئناف العلاقات الاقتصادية مع تلك لوجانسك ودونيتسك، وحدث جمود في الاقتصاد وحركة التنقل بدلًا من التواصل معهم لإجراء حوار كما ينص الاتفاق المدعوم من مجلس الأمن.

وأشار لافروف -في كلمة أمام مجلس الجامعة العربية بمقرها في القاهرة اليوم الأحد- إلى أن الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو وقع على اتفاق "مينسك" بالإنابة عن أوكرانيا إلا أن بوروشنكو قال بعد ذلك: "عندما قمت بالتوقيع على هذا الاتفاق لم أكن أنوي تنفيذه، أنا قمت بتوقيعه لكسب المزيد من الوقت لكي أحصل على المزيد من الأسلحة من الغرب، ونجحنا في هذا الغرض ولذلك اتفاق مينسك قد حقق دوره".

وتابع لافروف: "أبلغنا الغرب بشكل متكرر إلى أخطار تلك التطورات التي تدور في أوكرانيا وحولها خاصة عندما تم اجتذاب أوكرانيا تجاه حلف شمال الأطلسي بدءًا من عام 2009"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك اتفاقية كانت ستقوم بشيء بسيط للغاية وهى أنها سوف تضع قواعد بالتزام سياسي تم تعزيزه في قمم منظمة التعاون والأمن في أوروبا عدة مرات، حيث كان الاجتماع الأخير في 2010 في كازاخستان".

وقال وزير الخارجية الروسي إن الالتزام كان هو دعم التعاون والتمسك بمبدأ الأمن المتساوي الذي يقضي بأن أي دولة تستطيع أن تختار التحالف الذي تنضم إليه، ولكن أثناء قيامها بذلك لا تستطيع أن تزيد من أمنها على حساب أمن الآخرين، وليس هناك أي منظمة في أوروبا يمكن أن تسيطر على أجندة الأمن، لافتا إلى أن الناتو كان يفعل هذا من خلال التوسع والإصرار على أن لديه الحق في أن يقرر من الذي سينضم إليه بغض النظر عن مصلحة روسيا والدول الأخرى.

وأضاف أن روسيا اقترحت -منذ أن فشل الالتزام السياسي- صيغة تضع قواعد لهذا الاتفاق، وتجعله ملزمًا قانونيًا، قائلًا: أبلغنا الناتو عقب ذلك أنه لا سبيل لنا لتنفيذ ذلك، كما أن ضمانات الأمن القانونية يمكن أن يتم صياغتها فقط في إطار الناتو"، مؤكدا أن هذا يعد انتهاكا لمبدأ الأمن في المنطقة.

وتابع :"قمنا في ديسمبر خلال العام الماضي، بتحديث المقاربة للتعامل مع هذه المسألة، وقدمنا اتفاقية للأمن في الأمم المتحدة، وقدمنا اتفاقية أخرى في الناتو، وتم رفضهما سويا، وكان الرد علينا أنه ربما سيتم عدم وضع بعض الأسلحة الخطيرة على الأراضي الأوكرانية، ولكن فيما يتعلق بالعضوية في الناتو، فهذا أمر لا يعني روسيا بشيء، ولكن الناتو سيتفق مع أوكرانيا دون أخذ رأى موسكو أو الاهتمام بأي مخاوف لديها".