 رئيس الوزراء السوري: يجب تعزيز التعاون الثنائي مع الصين وزيادة التبادل التجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء السوري: يجب تعزيز التعاون الثنائي مع الصين وزيادة التبادل التجاري

حسين عرنوس
حسين عرنوس
دمشق - أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 6:00 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 6:00 م

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس حسين عرنوس، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين بلاده والصين في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وزيادة التبادل التجاري، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات استثمارية، وكذلك أهمية الاستفادة من موقع سوريا الجغرافي ودورها الحضاري في إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن مشروع (الحزام والطريق).

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال لقاء عرنوس، اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى سوريا فنغ بياو بمناسبة انتهاء عمله، حيث أعرب عرنوس عن التقدير لموقف الصين في المحافل الدولية دفاعا عن حقوق الشعوب واستقلالها وسيادة دولها وقرارها الوطني، وكذلك الدعم الذي تقدمه للشعب السوري في المجالات الصحية والإغاثية والنقل والاتصالات وغيرها، منوها بالعلاقات الثنائية القائمة على التعاون والتنسيق في العديد من القضايا التي تهم البلدين والشعبين.

ومن جهته، أكد سفير الصين مواصلة العمل على دفع علاقات الصداقة السورية الصينية إلى الأمام، معربا عن ثقته بأن الشعب السوري سيتغلب على كل الصعوبات وسيعيد الاستقرار والحياة الطبيعية إلى كامل الأراضي السورية.

ونوه بالتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وتوقيع العديد من الوثائق ضمن مشروع (الحزام والطريق)، مجددا استعداد بلاده للمشاركة الكاملة بإعادة الإعمار والبناء في سوريا، وفي عملية التنمية الاقتصادية فيها.

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