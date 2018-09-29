أجرى الملك الأردني عبدالله الثاني، حوارا شاملا مع صحيفة «الرأي» الأردنية تناول خلاله أبرز قضايا الشأن المحلي، والمستجدات إقليميا ودوليا، ومواقف الأردن حيال قضايا المنطقة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، صباح الأحد، قال العاهل الأردني إن الأردن بدأ مبكرا بتشجيع التعاون الإقليمي لبناء مجموعات المنعة الإقليمية، مستشهدًا بآلية للتعاون الثلاثي مع الأشقاء في مصر والعراق، والتعاون المستمر مع الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات، إضافة إلى آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص.

وأضاف: «فبلد بمفرده لا يُمكن له أن ينجح في مواجهة كل هذه التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف الطموحة التي نريدها، خصوصا في مجالات مثل الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي والدوائي والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية».

واستطرد: «نحن معنيون بالانخراط في أي جهد إقليمي يستهدف تعاونا يحقق الازدهار والتنمية لشعوب المنطقة، ويتصدى للتحديات المشتركة».

وعن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، عقّب: «الرئيس بايدن التقى الفلسطينيين والإسرائيليين قبل القمة، وهي رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة، كما أن مشاركتها في قمة جدة تبرز الأهمية الاقتصادية والسياسية لباقي الدول المشاركة».

وأعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات قمة جدة، في بلورة رؤية جديدة للإقليم يكون أساسها التكامل الاقتصادي، والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وتابع: «الولايات المتحدة شريك رئيس لنا، وعلاقتنا بها متميزة، ولها دور رئيسي في كل جهود إعادة إحياء العملية السلمية. ونحن ننسق بشكل مستمر مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع أشقائنا في مصر ومع الدول العربية الشقيقة في ذلك، واجتماع جدة، الذي نهنئ الأشقاء في المملكة العربية السعودية على نجاحه، عكس أولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها، وحجم التنسيق بين الدول العربية».

وأكد أن «المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وتشاورًا وتعاونًا عربيًا مكثفًا وفاعلًا، من أجل شعوبنا، ومن أجل قضايانا».