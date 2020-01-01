وزير خارجية روسيا: مباحثاتي مع الرئيس السيسي تناولت العملية العسكرية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسامح شكري، وزير الخارجية، تناولت العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الأحد، أن المباحثات شددت على أهمية الحل السياسي للأزمة، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة تحاول الهيمنة على العالم، وفرض نظام ذي قطب واحد.

وأشار إلى أن «روسيا توفير الحقوق القانونية للشعوب في تلك المنطقة وضمان الأمن بها»، متابعًا: «تحدثنا أكثر من مرة، واتخذنا إجراءات مشتركة في توضيح الصورة الرئيسية لما يحدث في المنطقة».

وذكر أن المباحثات تطرقت إلى التعاون بين روسيا الاتحادية وجامعة الدول العربية، مضيفًا: «منذ الجائحة لا لقاءات وجها لوجه مع الجامعة والخارجية المصرية، تحدثنا عن التعاون مع إفريقيا، ومن المقرر عقد قمة روسية إفريقية في القريب العاجل».