طلاب هندسة حلوان يصممون قفازا ذكيا لعلاج مرضى الشلل الشقي

صمم عدد من طلاب كلية الهندسة جامعة حلوان قفازا ذكيا لعلاج مرضى الشلل الشقي، يهدف المشروع إلى تصميم قفاز ذكي لعلاج مرضى الشلل الشقي وهو حالة حدوث ضعف في الإشارة العصبية القادمة من المخ مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة في جانب واحد من جسم الإنسان (اليد) أي حدوث شلل في اليد.



ويتم التحكم بالقفاز عن طريق تطبيق هاتف محمول حيث تم تصميم القفاز للقيام بحركات العلاج الطبيعي مما يساعد المريض علي الشفاء، حيث أن وظيفة تطبيق الهاتف هو التحكم في نوع تمرين العلاج حيث يعرض التطبيق أكثر من خيار للتمارين العلاجية ويمكن للمريض اختيار التمرين المراد من خلال التطبيق.



كما يوفر الجهاز تكلفة أقل وراحة أكبر حيث يتم العلاج في المنزل دون الحاجة لذهاب المريض للعيادات الخارجية او المستشفيات بالإضافة الي العلاج المكثف مما يؤدي إلى نسبة شفاء اسرع ونتائج أفضل.



أشرف على المشروع هشام محمود ظريف بدر وتكون فريق عمل المشروع من إسراء طارق محمد، ميرونا مصطفي عبدالحميد، رنا عبدالسلام محمود، أشرف طارق حسين، أيمن إيهاب عبدالعزيز.