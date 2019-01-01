ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود في أمريكا إلى 2891 حالة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي أن حصيلة عدد حالات الإصابة بجدري القردة بالولايات المتحدة بلغت 2891 حالة في إجمالي 43 ولاية على مستوى البلاد.

وذكر بيان للمركز الأمريكي أن حالات الإصابة بلغت 900 حالة في ولاية نيويورك وحدها، ونعقبها ولاية كاليفورنيا التي سجلت 356 حالة، وتلتها ولاية الينوي بعدد 238 حالة.

وكانت إدارة الشئون الصحية بولاية فلوريدا قد أعلنت أمس أن عدد حالات الإصابة بالولاية بلغ 260 حالة أغلبها في مناطق الجنوب.

ووزعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوزيع 300 ألف لقاح من نوع "جينوس" في مختلف الولايات والمدن الأمريكية منذ شهر مايو الماضي ويتم حاليا تسليم 780 ألف جرعة لقاح للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن إدارة الشئون الصحية والخدمات الإنسانية طالبت بالفعل بشراء بـ5 ملايين جرعة لقاح ضد جدري القردة قبل حلول عام 2023.

وقالت مدير مركز مكافحة الأمراض الأمريكي روشيل والينسكي إن الطلب يتزايد على التزود بلقاح جدري القردة ويفوق الكميات المتاحة حاليا بالولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود طوابير انتظار في ولاية نيويورك التي تعد الأكبر في نسبة الإصابة.