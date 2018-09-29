وزير مالية هونج كونج: الاحتياطيات الضخمة من العملات الأجنبية ستحافظ على نظام سعر الصرف

ذكر وزير المالية في هونج كونج بول تشان أن احتياطيات هونج كونج الضخمة من العملات الأجنبية، وهي حوالي 440 مليار دولار، كافية للحفاظ على نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار، حتى وإن أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى تدفق رأس المال إلى الخارج.



وتشان هو أحدث مسؤول يتحدث عن قوة احتياطيات المدينة، بعد أن كتب كيل باس مؤسس شركة "هايمان كابيتال مانيجمنت" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) قبل بضعة أيام أن احتياطي البنك المركزي للدفاع عن الدولار الهونج كونجي، يتراجع بسبب التدخلات الأخيرة لدعم قيمته، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وزعم باس أن الاحتياطيات ربما تنفد، بحلول نهاية الشهر المقبل.



وأضاف أن هيئة النقد في هونج كونج تعهدت بأكثر من 170 مليار دولار هونج كونجي(21.7 مليار دولار أمريكي)، في طلبات البيع، حتى 22 يوليو، مع تراجع موازنة النظام المصرفي إلى حوالي 165 مليار دولار هونج كونجي، نتيجة لذلك.



وكتب تشان في مدونة اليوم الأحد أن المالية العامة للمدينة قوية وأن آليات مراقبة المخاطر فيها متناسبة وقوية للوضع.