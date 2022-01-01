مجموعة شايفلر الألمانية تعتزم الاستحواذ على إيويليكس جروب السويدية

من المقرر أن تستحوذ مجموعة شايفلر الألمانية للتكنولوجيا المصنعة لقطع تدخل في صناعة السيارات على مجموعة " إيويليكس جروب" التي تتخذ من جوتنبرج مقرا لها، وهي شركة مصنعة وموردة لحلول الحركة الخطية، مقابل أكثر من نصف مليار يورو.

وقالت شايفلر اليوم الأحد إنها وافقت على الاستحواذ على مجموعة إيويليكس من "صندوق تريتون في" بسعر شراء يبلغ نحو 582 مليون يورو (594 مليون دولار).

ولا يشمل سعر الشراء صافي ديون إيويليكس البالغ حوالي 120 مليون يورو ، والذي ستتحمله شايفلر.

وتتضمن حلول الحركة الخطية لمجموعة إيويليكس "أحدث تقنيات التصميم والتطوير والخبرة في التصنيع بالإضافة إلى تكنولوجيا التطبيقات والرقمنة".

وأعلنت مجموعة "إيويليكس جروب" عن إيرادات بلغت حوالي 216 مليون يورو في عام 2021. وتتوقع إيرادات تزيد عن 250 مليون يورو لعام 2022.

وتدير المجموعة ستة مواقع إنتاج وتخصيص في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وتوظف 1196 شخصا حتى 30 حزيران/يونيو 2022.