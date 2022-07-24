3 قتلى بإطلاق نار في جامعة في الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعة بالعاصمة مانيلا، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، دون مزيد من التفاصيل.



وفجر الجمعة، لقي ثلاثة إرهابيين مصرعهم وأصيب جندي خلال هجوم على موقع للجيش الفلبيني شنته جماعة «مقاتلو الحرية الإسلامية Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF)»، في مقاطعة ماجوينداناو.



وهاجم أكثر من 100 من عناصر المجموعة، المعروفة باسم BIFF، مفرزة كتيبة المشاة الثالثة والثلاثين في توكاناليباو/ Barangay (Village) Tukanalipao مدينة بارانغاي، في بلدية ماماسابانو Mamasapano.



وقال قادة محليون إن مسلحي جماعة «مقاتلو الحرية»، حاولوا ثلاث مرات تطويق الكتيبة لكنهم فشلوا بسبب المقاومة القوية من قبل حوالي 30 جنديًا فقط بالداخل، خلال تبادل إطلاق نار متقطع استمر ثماني ساعات.



وبدأ الإرهابيون في التراجع عندما قُتل ثلاثة منهم - تم تحديدهم في البداية فقط على أنهم تنجان وموسيب وتانتونغ -/ Tangan, Musib and Tantung في تبادل إطلاق النار.