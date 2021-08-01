 فيديو.. مراسم تشييع شابين فلسطينيين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. مراسم تشييع شابين فلسطينيين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي

هديل هلال
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 1:37 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 1:37 م

عرضت فضائية «الحدث العربية» كقطع فيديو يرصد تشييع جماهير محافظة نابلس، اليوم الأحد، الشهيدين محمد بشار عزيزي، وعبد الرحمن جمال صبح، إلى مثواهما الأخير في مدينة نابلس.

وانطلق موكب الشهيدين من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، باتجاه مثواهما الأخير في مقابر المدينة.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، قد اقتحمت حي الياسمينة بالبلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل «الإنيرجا»، ما أدى الى استشهاد الشابين العزيزي وصبح، واصابة 10 مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بحالة حرجة.

 


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