 رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية بقنا - بوابة الشروق
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رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية بقنا

الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي
الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي
أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 6:26 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 6:26 ص

أجرى رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي، جولة تفقدية لامتحانات الدراسات العليا بكلية التربية بقنا؛ حيث يؤدي الامتحانات طلاب الدبلومات بأقسامها المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة - خلال الجولة أمس السبت - على الالتزام التام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة "كوفيد-19"، فضلًا عن توافر كافة سبل الراحة من مبردات مياه وتهوية داخل اللجان نظرًا لحرارة الجو، مع توفيرالهدوء داخل اللجان، مشددًا على توافر اللجان الطبية وتواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب.
وأشار عميد كلية التربية، الدكتور محسوب عبدالقادر، إلى أن الامتحانات يؤديها، اليوم السبت، طلاب الدبلوم العامة وعددهم 1239 طالبًا وطالبة وطلاب الدبلوم المهنية وعددهم 606 طلاب، والدبلوم الخاص وعددهم 287 طالبًا وطالبة.

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