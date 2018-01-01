 الهجرة العراقية: إغلاق 50 مخيما للنازحين.. وملف المخيمات يواجهه تحديات وعقبات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهجرة العراقية: إغلاق 50 مخيما للنازحين.. وملف المخيمات يواجهه تحديات وعقبات

المخيمات الذي نزح إليه العراقيون
المخيمات الذي نزح إليه العراقيون
أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 10:05 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 10:05 م

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، اليوم الأحد، إغلاق 50 مخيما للنازحين، فيما أشارت إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من الأطفال النازحين ضمن برنامج الاندماج المجتمعي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في العراق كريم النوري قوله إن "إنهاء المخيمات في العراق يواجهه تحديات وعقبات وصعوبات"، مبينا أن "وزارة الهجرة بذلت قصارى جهدها لإعادة النازحين".

وأضاف أن "الوزارة أغلقت خلال الفترة الحالية 50 مخيما، ولم يبق إلا مخيم الجدعة في مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، و26 مخيما في الإقليم"، معربا عن أمله "أن يتعاون إقليم كردستان مع الوزارة وإنهاء ملف النازحين".

وأوضح كريم النوري أن "أغلب النازحين هم من مدينة سنجار (غرب محافظة نينوى)، وهناك من مدينة الموصل ومحافظة صلاح الدين"، مشيرا إلى أن "الوزارة بدأت برنامج الاندماج المجتمعي، وهناك تجاوب كبير من الأطفال النازحين للبرنامج، وخاصة الذين انتقلوا من مدينة الحسكة السورية إلى العراق".


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