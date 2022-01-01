منتخب السباحة يتوج بكأس البطولة العربية بالجزائر

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واصل المنتخب الوطني المصري للسباحة تقديم نتائجه المميزة بالبطولة العربية للسباحة والمقامة في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة الحالية.

وتمكن المنتخب المصري من تصدر الترتيب العام لمنافسات البطولة، ليتوج بكأس البطولة العربية للسباحة و كأس المركز الأول رجال وكأس المركز الأول سيدات بإجمالي عدد ٥٢ ميدالية متنوعة.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري في السباحة بواقع ٢٣ ميدالية ذهب و ١٤ ميدالية فضية و ١٥ ميدالية برونزية، ليواصل المنتخب المصري تقديم نتائجه المميزة في البطولة العربية.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للسباحة، كان قد اعتذر عن المشاركة في منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي احتضنتها أيضاً دولة الجزائر خلال الفترة الماضية.