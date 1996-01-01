سجل حجم التبادل التجاري بين الهند وإفريقيا، رقما قياسيا بلغ 89.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020/2021 حيث تستفيد 33 دولة إفريقية من تفضيل الهند للإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جايشانكار، أن حجم التبادل التجاري سجل 56 مليار دولار خلال السنة المالية 2019-2020، مع إجمالي استثمار بلغ 73.9 مليار دولار في الفترة من 1996 إلى 2021، إذ تعد الهند من بين أكبر خمسة مستثمرين في إفريقيا، وذلك بفضل نظام تفضيلات التعريفة المعفاة من الرسوم الجمركية، الذي يعزز وصول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية إلى ما نسبته 98.2% من إجمالي التعريفات الجمركية في الهند، كما فتحت الهند سوقها أمام البلدان الأفريقية.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي، أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يساعد الشركات الهندية على تعزيز وجودها في القارة، حيث يمكن للجانبين العمل معًا من أجل المنفعة المتبادلة عندما يتعلق الأمر بالاكتفاء الذاتي في قطاعات مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتجنب "الوقوع رهن تقلبات وشكوك الأسواق الدولية".

وأشار إلى أن الهند هي واحدة من أكبر خمسة مستثمرين في إفريقيا حيث بلغت الالتزامات التراكمية 73.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 1996 و2021، كما قدمت الهند أكثر من 12.26 مليار دولار أمريكي من القروض الميسرة للقارة.

ودعا إلى اتفاقية تجارة حرة بين إفريقيا والهند، وقال: "لقد حان الوقت للهند وأفريقيا لبدء الحديث حول كيف يمكن أن ينخرطوا في شراكة اقتصادية شاملة أو اتفاقية تجارة حرة".