وزير خارجية روسيا: يجب التخلص من الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن مباحثاته مع سامح شكري، وزير الخارجية، تطرقت إلى ملف لقاحات كورونا وبينها لقاح «سبوتنيك» الروسي، لافتًا إلى أن الأخير يمنح للرياضيين المصريين المشاركين في الفعاليات العالمية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مساء الأحد، أن موسكو لديها مشروع تصنيع لقاح جديد يستهدف التغلب على متحور أوميكرون وكل الأنواع الجديدة من كورونا، إضافة إلى لقاح للتغلب على جدري القردة، مؤكدًا على وجود تعاون كبير بين وزارتي الصحة في هذا الشأن.



وأشار إلى تناول الموضوعات الأخرى التي تحتل الاهتمام المشترك، ودور مصر في إفريقيا وشمال إفريقيا، متابعًا: «يجب التخلص من تلك الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط، خاصة الصراع العربي الإسرائيلي».



وشدد على أهمية تسوية الصراع واستئناف المفاوضات على خلفية المجموعة الرباعية بوساطة مصرية، إضافة إلى إنشاء دولة فلسطينية وحل الدولتين، وتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.



وحول الملف الليبي، لفت إلى أهمية دعم الأمم المتحدة لتسوية الأوضاع طرابلس، مضيفًا عن وضع روسيا: «يجب الوصول إلى حل رئيسي للاعتراف بسيادة سوريا على أراضيها، وحق الشعب السوري في تقرير مصيره، وجامعة الدول العربية يجب أن يكون لها دور في التسوية».