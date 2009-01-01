العاهل الأردني: حريصون على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي

شدد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال استقباله اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأحد، شدد الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني، خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أغسطس المقبل، لافتا إلى حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.



وأكد الحرص على إدامة التنسيق مع الأشقاء العرب لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة شمول الأشقاء الفلسطينيين في المشاريع الإقليمية وتمكينهم ودعم صمودهم على الأرض وعدم تهميشهم.



وأعاد التأكيد على وقوف الأردن الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، لافتا إلى مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.



وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



كما تم التأكيد على استمرار التنسيق الأردني الفلسطيني؛ لتذليل العقبات الإسرائيلية على جسر الملك حسين، والتي تتسبب بازدحامات للمسافرين.



من جهته، ثمن الرئيس الفلسطيني الجهود المتواصلة التي يبذلها الملك في إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، وحرص الأردن على ضرورة إشراك السلطة الوطنية الفلسطينية في المشاريع الإقليمية.