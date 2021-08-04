وزير التعليم: مستويات مجاميع الثانوية العامة هذا العام ستكون بنفس متوسطات العام الماضي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تغييرا في أسلوب التقييم بامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مستويات مجاميع الثانوية العامة هذا العام ستكون بنفس متوسطات العام الماضي.

وأشار إلى أن نظام الامتحانات حتى عام 2017 كان يعتمد على الحفظ وقياس الحفظ واسترجاع المعلومة.

وتابع: "لو الطالب عارف المعلومة وحافظها ويسترجعها في الامتحان يبقى ده بيعبر فقط عن مهارة الحفظ".

وأكمل: "لجأنا إلى اختبار مستويات تفكير عليا مثل الفهم والتطبيق والتحليل.. هذا الأمر يفرز المستوى بشكل أوسع".