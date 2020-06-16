تُسلم الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز الدورة الثانية من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور رئيس البينالي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.



ويقام حفل توزيع الجوائز في السادسة مساء اليوم الإثنين، بمركز محمود مختار الثقافي، وبحضور أعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم.



قالت عبد الدايم، إن بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل حظي برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تأكيدًا لإيمان الدولة بأهمية الإبداع في إعداد أجيال واعية ومستنيرة.



وأضافت أن دورته الثانية حققت أصداءً واسعة داخل مصر وخارجها نظرًا لمشاركة أطفال من 25 دولة، مشيرة إلى أن عدد الجوائز 15 جائزة تمنح للمشاركين من 5 فئات عمرية بجانب 38 شهادة تقدير مقدمة كجوائز تشجيعية من لجنة التحكيم نظرًا لارتفاع المستوى وتميز العديد من المواهب الواعدة.



يذكر أن الفئات العمرية للمسابقة هي: من 4 إلى 5 سنوات، من 6 إلى 9 سنوات، من 10 إلى 13 سنة، من 14 إلى 18 سنة، والأطفال من ذوي الهمم تحت سن 18 سنة.