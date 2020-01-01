 باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية إلى 304 أشخاص - بوابة الشروق
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باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية إلى 304 أشخاص

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 6:32 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 6:32 ص

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية والسيول التي اجتاحت البلاد على مدى أكثر من خمسة أسابيع إلى 304 أشخاص.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن السيول أدت منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى تضخم الأنهار وإلحاق أضرار بالطرق السريعة والجسور في باكستان، علاوة على تعطيل حركة المرور، مضيفة أنه تم تدمير ما يقرب من 9 آلاف منزل بالكامل أو بشكل جزئي.
وأوضحت "إيه بي سي نيوز" أن إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان كان الأكثر تضرراً حيث لقي 99 شخصاً مصرعهم هناك في حوادث سببتها الأمطار وفيضانات، فيما سقط الباقون في مناطق مختلفة في الداخل.

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