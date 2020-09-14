هيئة الانتخابات في تونس: مراكز ومكاتب الاقتراع جاهزة لاستفتاء الغد

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي، جاهزية جميع اللجان ومكاتب الاقتراع بجميع أنحاء تونس لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي ستجرى غدًا.

وقال التليلي، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس: "لقد تم نقل المواد الانتخابية من صناديق اقتراع وحبر من المخزن المركزي لجميع المحافظات والجهات ومن ثم نقلها إلى مراكز ومكاتب الاقتراع لتكون مستعدة لاستقبال الناخبين غدا".

وأضاف أن عملية استفتاء التونسيين بالخارج لم تسجل أية خرق للصمت الانتخابي لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه محظور تمامًا أي محاولة للتأثير على آراء الناخبين وأن أي محاولات لخرق الصمت الانتخابي خلال أيام الاقتراع تحال إلى القضاء.

يذكر أن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالداخل تنطلق غدًا الاثنين في تمام الساعة السادسة صباحًا وتنتهي في العاشرة مساءً بتوقيت تونس، في حين يصوت التونسيون في الخارج لليوم الثالث والأخير بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف.