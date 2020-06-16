فيليبس 66 الأمريكية تعتزم مضاعفة عدد محطات الهيدروجين الأخضر بأوروبا قبل 2026

تعتزم شركة "فيليبس 66" الأمريكية، تنفيذ مشروع مشترك من شركة "إتش 2 إنرجى" السويسرية، يهدف إلى بناء 250 محطة للهيدروجين الأخضر على مدار الأربعة أعوام القادمة، بما يساهم في مضاعفة عدد محطات التزود بوقود الهيدروجين الأخضر الحالية في قارة أوروبا قبل عام 2026.

وذكر الشركة، في بيان، اليوم الأحد، أن المحطات التي سيتم بناؤها ستقام في دول: ألمانيا، والدانمارك، والنمسا، موضحة أن الشراكة مع شركة "إتش 2 إنرجى" السويسرية ستكون بنسبة 50% لكل منهما.

وأضاف أن الشركة السويسرية قامت في شهر مايو الماضى بأكبر صفقة لشراء وحدات التحليل الكهربي التي تستخدم في صنع الهيدروجين من محطات طاقة الرياح بقيمة مليار دولار في الدانمارك.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذى لشركة "إتش 2 إنرجى" السويسرية أن الشركة تسعى جاهدة لتحويل استخدام الهيدروجين ليصبح أحد الحلول الرائدة في الوصول إلى صفر انبعاثات حرارية من وسائل النقل.

وتعد شركة "فيليبس 66" الأمريكية إحدى شركات النفطية متعددة الجنسيات المتخصصة في تكرير ونقل وإنتاج الطاقة، ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة، ويصل رأس مالها السوقى إلى 42 مليار دولار.

واتجهت أوروبا مؤخرا لاستخدام الوقود الأخضر لتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الوقود الحيوى، ووقود الهيدروجين الأخضر، هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، ويأتي من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم "التحليل الكهربائي".