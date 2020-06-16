أعلنت السلطات في إمارة دبي، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في المدينة، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات، في بيان: "بدأ تشغيل المركبات ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني في دبي، ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الهيئة وشركة كروز الأمريكية، وذلك بدءًا من اليوم لتشغيل مركبتي (شيفروليه بولت) الكهربائية".

وأضافت: "وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في العالم بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشكل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة"، مشيرة إلى أن الاستراتيجية "تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030".

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي كشفت، في مارس الماضي، عن خطط لبدء اختبار سيارات الأجرة دون سائق كجزء من الشراكة مع كروز، وهي شركة تابعة لشركة "جنرال موتورز" للسيارات ذاتية القيادة، والتي سيكون لها في النهاية 10 سيارات قيد التشغيل.

ووافقت كروز على إطلاق أول خدمة دولية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة خارج الولايات المتحدة في دبي، في صفقة أعلنها الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، على "تويتر" في شهر أبريل 2021.