وفد من قومي البحوث يزور مؤسسة النحل الجوال بالسعودية للتعاون المشترك

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زار وفد من المركز القومي للبحوث، مؤسسة النحل الجوال بالمملكة العربية السعودية للتعرف على مراحل إنتاج وتجميع وتصفية وتعبئة عسل النحل ومنتجاته، وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين الموقعة منذ عام 2017.

وأشار المركز - في بيان اليوم الأحد- إلى أن زيارة وفد المركز للمؤسسة جاءت على هامش المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للجمعية العربية لتربية النحل ومهرجان العسل الدولي الـ14 المنعقد في مدينة الباحة السعودية.

وأوضح أن وفد المركز تعرف خلال زيارته لمؤسسة النحل الجوال بالسعودية على كيفية تحليل مكونات العسل باستخدام أحدث أجهزة "HPLC" وكذلك مراحل استخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية.

يذكر أن اتفاقية التعاون بين المركز القومي للبحوث ومؤسسة النحل الجوال بالمملكة العربية السعودية تنص بنودها على إعداد مشروعات بحثية مشتركة في جميع المجالات المتاحة في المركز وإقامة مؤتمرات وندوات ودورات متخصصة وتبادل الخبرات والاستشارات وتفعيل براءات الاختراع والاستفادة من نتائج البحوث.