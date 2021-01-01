محافظ الأقصر يستعرض احتياجات ومطالب المراكز والمدن بالخطة الاستثمارية

ناقش محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، خلال اجتماع، عقده أمس السبت، في الديوان العام مع نائبه، محمد عبد القادر، والسكرتير العام، محمد عبد الفتاح، وعمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وعدد من مديري المديريات والقيادات التنفيذية، احتياجات ومطالب المراكز والمدن ضمن الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها للعام

المالي 2022 – 2023.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، فقد ناقش ألهم، خلال الاجتماع مطالب واحتياجات المراكز والمدن في قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل لبحث إعداد المخصصات المالية المقررة ضمن الخطة وبحث أنسب السبل لتوزيعها بما يضمن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وتطرق المحافظ ،خلال الاجتماع، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الحملة الميكانيكية بالمحافظة والمراكز والمدن وسبل تحسين العمل بها وترشيد المخصصات المالية ..موجهاً رؤساء المدن بحصر الاحتياجات ذات الأولوية الملحة تمهيداً لاعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة عدة اعتبارات لضمان التوزيع العادل للمخصصات المالية لكل مركز ومدينة بالمحافظة وبنزاهة وشفافية، تشمل أولويات الانفاق والصرف طبقا لاحتياجات المراكز والمدن وبما يتناسب مع الكثافة السكنية لكل مركز ومدينة مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

من جهتهم، عرض رؤساء المراكز والمدن احتياجات كل مركز ومدينة ومتطلباتها طبقا للأولويات، حيث تضمنت المتطلبات رصف الطرق ودعم مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتحسين البيئة وحاجة المراكز والمدن لبعض المعدات الجديدة التي تساهم في تسهيل مهام وأعمال الأجهزة التنفيذية.