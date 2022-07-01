وزيرة الخزانة الأمريكية: الاقتصاد لا يظهر بوادر ركود

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، أن الإنفاق الاستهلاكي المتزايد والإنتاج الصناعي وجودة الائتمان والمؤشرات الاقتصادية الأخرى لا تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، على الرغم من اعترافها بأن التضخم "المرتفع للغاية" يجهد الحكومة.

وأكدت يلين في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن "هذا ليس اقتصادًا يمر بمرحلة ركود".

وأضافت أن الشركات والمستهلكين يشهدون تباطؤًا في الاقتصاد بعد طفرة سريعة في النمو العام الماضي، ما أعاد سوق العمل إلى الحياة بعد جائحة كوفيد-19، لكن هذا التباطؤ الانتقالي "ضروري ومناسب" بالنظر إلى التغيرات السريعة.

وتابعت: "الركود هو انكماش واسع النطاق يؤثر على العديد من قطاعات الاقتصاد، ولكن ليس لدينا ذلك".

وقالت إنها تتوقع أن تكون سياسات الحكومة الفيدرالية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم ناجحة، ما يضع ضغوطا هبوطية على أسعار الغاز القياسية، وارتفاع تكاليف المواد الغذائية وغيرها من مجالات المشاكل الاقتصادية للأمريكيين العاديين، بمساعدة من إدارة بايدن.