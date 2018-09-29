مباحث الفيوم تكثف جهودها لضبط سائقين توك توك اعتديا على آخر وإصابته بقطع في الرقبة

تكثف مباحث مركز سنورس بالفيوم، جهودها لضبط سائقين توك توك قاما بالاعتداء على زميلهما باستخدام سلاح أبيض وإصابته بقطع حاد في الرقبة، وتم نقله إلى المستشفى العام بين الحياة والموت.



وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وإصابة شخص بجرح قطعي في الرقبة؛ نتيجة إصابته بسلاح أبيض.



وانتقلت قوة من المباحث برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس المباحث إلى موقع البلاغ وتبين قيام كل من "ر .ا"، ونجل عمه سارق توك توك بالاعتداء بالضرب على م .ع 25 سنة، سائق توك توك وجميعهم من قرية جرفس.



فقاما الاثنين بالترصد للمجني عليه عند منطقة زراعية بالقرية والاعتداء عليه بالضرب بالشوم والسلاح الأبيض؛ ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة ونقلة في حالة حرجة إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها بضبط المتهمين.