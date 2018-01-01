وزير الخارجية الروسي: سنساعد الشعب الأوكراني على التخلص من النظام المعادي لشعبه وللتاريخ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن الشعبين الروسي والأوكراني سيستمران في العيش معا، وسوف نساعد بالطبع الشعب الأوكراني على التخلص من النظام المعادي لشعبه وللتاريخ، فهم في جانب التاريخ الذي تم إصدار أحكام ضده في محكمة نورنبيرج.. وأن إحياء الممارسات الإجرامية لهتلر وإعادة استخدامها في العالم الحديث أمر بالطبع سيفشل".

ولفت -في كلمة أمام مجلس الجامعة العربية بمقرها في القاهرة اليوم الأحد- إلى استعداد بلاده لمناقشة الأزمة الأوكرانية مع المسؤولين العرب والأصدقاء في مناطق أخرى من العالم، وقال: "نريد أن ننصت لكم ونريد أن نفهم ما الذي تفكرون فيه وما هي مخاوفكم وما الأسئلة الموجودة لديكم، نحن مستعدون دائما لهذا الحوار وللرد على النقاط التي تريدون إثارتها".

واعتبر أن هناك كثيرًا من الأمور التي تدور في أوكرانيا وحولها يجب أن يتم توضيحها لأنه يساء تقديمها في الإعلام الغربي، التي يمكن إثباتها بالحقائق والحوار المباشر، وهذا أمر مهم للغاية.

ونبه إلى أن "أزمة الغذاء العالمية"، يتم إلقاء اللوم فيها بشكل صريح على روسيا وكأن أزمة الغذاء قد بدأت في اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.. وقال: إذا أراد أحد أن يكون موضوعيا فيمكنه أن يقرأ الإحصائيات من برنامج الغذاء العالمي وكذلك منظمة الغذاء والزراعة والتي تشرح الصعوبات في سوق الغذاء بدءا من جائحة كورونا (كوفيد- 19) عندما حدثت مشكلات في سلاسل التوريد بسبب الجائحة، وبعد ذلك بدأ الأمريكان والأوروبيون في طباعة تريليونات من الأموال واستخدموا تلك الأموال لشراء الغذاء والدواء والسلع الأخرى.

وأضاف أن الجفاف الذي حدث على مدار أربع سنوات لعب دورًا كبيرًا في تفاقم أزمة الغذاء، وكذلك الصراع الروسي الأوكراني كان سببًا في تلك الأزمة، ولكن الدول الغربية تظاهرت بأن العقوبات لا تشمل الغذاء والحبوب والسماد.

ولفت إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في الـ22 من يوليو في إسطنبول ألزمت الأمين العام للأمم المتحدة بإقناع الدول الغربية بأن تتخذ قرارًا لرفع القيود التي فرضتها ومنعت الحبوب الأوكرانية والروسية من الوصول إلى المشترين.

وتابع :"بالنسبة للحبوب الأوكرانية الموجودة في موانئ البحر الأسود على مدار أكثر من شهرين، فإن البحرية البحرية الروسية تعلن بشكل يومي وجود مسارات آمنة لتصدير الحبوب إلى الدول الأخرى، وأن ذلك سيتاح عندما تكون هناك ممرات آمنة من الألغام التي تم زراعتها على شواطئ أوكرانيا، لذلك قلنا إنه إذا قامت أوكرانيا بإزالة الألغام وتطهير ممرات آمنة، فعندئذ ستضمن المياه الدولية نقلًا آمنًا لهذه السفن التي يمكن أن تمر عبر المضايق والتوجه إلى البحار والمحيطات".

وأضاف أن تم الاتفاق مع أوكرانيا -التي رفضت في البداية أن تقوم بهذه الجهود بإزالة الألغام- على رفع الألغام، والسماح للسفن بالخروج إلى البحار والمحيطات، بالتعاون مع روسيا وتركيا، وكل من يسير مع تلك القوافل من السفن، وعند عودة تلك السفن لتحميل حبوب إضافية من الموانئ الأوكرانية فسيتم تفتيشها فقط للتأكد من أنها لا تحمل أي أسلحة.

وقال وزير الخارجية الروسي إن الطريقة العدائية التي يتعامل بها الغرب مع روسيا من خلال العقوبات التي فرضتها، ومن خلال لغة الكراهية التي يستخدمها، تشير إلى شيء واحد، فالأمر لا يدور حول أوكرانيا، بل حول مستقبل النظام العالمي، فالدول الغربية توقفت عن استخدام مصطلح القانون الدولي، وتقول أن الجميع يجب أن يدعم نظامًا عالميًا قائمًا على القواعد، وهذه القواعد مكتوبة بالاعتماد على الوضع الذي يريد الغرب صياغته.