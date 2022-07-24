وزير الخارجية يتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية مع نظيره الروسي

أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الأحد، مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك بحضور وفدي البلدين.



وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن المباحثات تستهدف تناول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.



ووصل مطار القاهرة الدولي مساء السبت، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 24 ساعة، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقالت مصادر مطلعة، إن لافروف يبدأ جولته الأفريقية التي تستغرق 5 أيام بزيارة مصر، وسوف يزور خلال الجولة الكونغو وأوغندا وإثيوبيا، وسوف يلقي لافروف كلمة في الجامعة العربية يتطرق خلالها لتطور العلاقات العربية الروسية.



وأضافت المصادر، أن لافروف وصل على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات الوصول باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من المسئولين.







بحضور وفدي البلدين… وزير الخارجية #سامح_شكري يجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، وذلك:



▪️ لتناول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا

▪️ لتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية



🇪🇬🇷🇺@russia_ar pic.twitter.com/evLAx8RBtZ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 24, 2022