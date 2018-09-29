سفير تونس بالقاهرة: خصصنا كل وسائل الدعم اللوجيستي لضمان سير الاستفتاء على الدستور بشكل جيد

قال السفير التونسي لدى القاهرة محمد بن يوسف "إن السفارة خصصت كل وسائل الدعم اللوجيستي لضمان سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بشكل جيد"، موضحا أن اللجنة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تشرف على سير العملية، وتوقع إقبالا كبيرا من الجالية التونسية للمشاركة في الاستفتاء.

وقال بن يوسف ـ في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد ـ "إن التونسيين في مصر لديهم حرص كبير على المساهمة في رسم مستقبل دولتهم".

وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت أمس السبت، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، حيث يجرى الاستفتاء من 23 وحتى 25 يوليو، أما التصويت بالداخل من المقرر أن ينطلق في 25 يوليو.