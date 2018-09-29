 سفير تونس بالقاهرة: خصصنا كل وسائل الدعم اللوجيستي لضمان سير الاستفتاء على الدستور بشكل جيد - بوابة الشروق
الأحد 24 يوليه 2022 10:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟


النتـائـج تصويت

سفير تونس بالقاهرة: خصصنا كل وسائل الدعم اللوجيستي لضمان سير الاستفتاء على الدستور بشكل جيد

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 10:01 ص

قال السفير التونسي لدى القاهرة محمد بن يوسف "إن السفارة خصصت كل وسائل الدعم اللوجيستي لضمان سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بشكل جيد"، موضحا أن اللجنة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تشرف على سير العملية، وتوقع إقبالا كبيرا من الجالية التونسية للمشاركة في الاستفتاء.

وقال بن يوسف ـ في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد ـ "إن التونسيين في مصر لديهم حرص كبير على المساهمة في رسم مستقبل دولتهم".

وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت أمس السبت، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، حيث يجرى الاستفتاء من 23 وحتى 25 يوليو، أما التصويت بالداخل من المقرر أن ينطلق في 25 يوليو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك