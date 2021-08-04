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وصف ريكاردو سواريش، مدرب الأهلي، ما يحدث للاعبي الفريق فوق مستوى البشر بسبب عدم الاستشفاء الجيد بعد كل مباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الممتاز.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي: «نحن لا نتدرب وإنما فقط نقوم بعملية استشفاء فقط فمن يتحمل ذلك».

واضاف: «عندما أتعرض الانتقادات يجب أن يفكر الجميع أننا لا نتدرب وايضا اللاعبين لابد من الدفاع عنهم لأن ما يحدث فوق طاقة البشر».

وأكمل: «جدول المباريات صعب للغاية، تعرضنا لثلاث إصابات اليوم فمن يتحمل ذلك؟، اتحمل الخسارة من بيراميدز والزمالك لكن من يتحمل الإصابات في كل مران وكل مباراة».

وأتم: «كيف تعملون في ذلك الوضع لمدة 4 سنوات كيف تلعب الاندية لمدة 4 سنوات على هذا الوضع كل ثلاثة أيام مباراة دون استشفاء جيد».