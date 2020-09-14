ارتفع إجمالي الدين العام في غانا إلى 4ر393 مليار سيدي بحلول 30 حزيران/يونيو من 8ر334 مليار سيدي (الدولار يعادل 11ر8 سيدي) في العام السابق، حسبما ذكر بنك غانا المركزي في ملخص للبيانات الاقتصادية والمالية على موقعه على الإنترنت.

وارتفع المكون الخارجي للديون إلى 4ر203 مليار سيدي من 8ر161 مليار سيدي، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

واتسع عجز الميزانية في خمسة أشهر حتى أيار/مايو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي من 9ر3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

وارتفع الفائض التجاري في الأشهر الستة حتى حزيران/يونيو إلى 4ر1 مليار دولار من 887 مليون دولار، مع ارتفاع شحنات الذهب والنفط.

كما ارتفع إجمالي الصادرات إلى 9 مليارات دولار من 6ر7 مليار دولار، فيما زادت الواردات إلى 6ر7 مليار دولار من 8ر6 مليار دولار.