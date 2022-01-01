مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين إثر إنقلاب أتوبيس في الإسكندرية

لقي شخصين مصرعمها، وأصيب 10 آخرون؛ إثر انقلاب سيارة نقل عام "أتوبيس" في مصرف صحي، بعد تصادمه مع سيارة أجرة "ميكروباص"، لدى سيرهما في منطقة الناصرية، غربي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي شرطة: المرور، والنجدة، يفيدان ورود بلاغًا من الأهالي حول وقوع حادث سير على طريق منطقة أبو بسيسة، مساكن الناصرية الجديدة.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي انقلاب الأتوبيس بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقه، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم.

ووفقا لمصدر أمني، مساء السبت، تم نقل الضحايا إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.