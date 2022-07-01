لجنة 6 يناير تسعى لفهم حقيقة نصوص الخدمة السرية الأمريكية المفقودة أو المدمرة

تعتزم اللجنة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي التي تحقق في أعمال التمرد التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول عام2021 "فهم حقيقة" نصوص الخدمة السرية الأمريكية المفقودة أو المدمرة من الأيام المحيطة بالهجوم، حسبما قالت النائبة ليز تشيني اليوم الأحد.

وتسعى اللجنة للحصول على رسائل نصية من 24 موظفا في الخدمة السرية تتعلق بيوم 5 يناير ويوم هجوم الكابيتول.

وفي حديثها في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن"، قالت تشيني، نائبة رئيس اللجنة الجمهورية، إنها "منزعجة للغاية" من الرسائل المفقودة أو المحذوفة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبالإضافة إلى إجراء مقابلات مع أعضاء آخرين في حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب، وحملته الانتخابية، قالت إن اللجنة "تركز بشكل كبير أيضا على الخدمة السرية وعلى إجراء مقابلات مع أعضاء إضافيين في الخدمة السرية وجمع معلومات إضافية منهم". وأضافت: "سنفهم الحقيقة".

وتسعى اللجنة للحصول على النصوص في الوقت الذي تنظر فيه في التقارير التي تفيد بأن عملاء الخدمة السرية منعوا ترامب من التوجه مع أنصاره إلى مبنى الكابيتول في 6 يناير في محاولة لوقف مصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن في انتخابات عام 2020.