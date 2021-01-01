18 طبيبا من 4 جامعات ينفذون بروتوكول تعاون طبي في مستشفى العريش العام

استأنف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بجامعات (القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة) تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام.

ووصلت إلى المستشفى دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان صحفي، اليوم/السبت/، أن الدفعة الجديدة تضم 18 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات ، وهم كلا من الدكتور شريف محمد حسين تخصص جراحة أوعية دموية والدكتور محمد أبو الوفا محمد ، والدكتور أحمد عباس أحمد تخصص جراحة مخ وأعصاب والدكتور محمود محمد إبراهيم ، والدكتور عمر محمد منصور تخصص جراحة قلب وصدر والدكتور حاتم محمد عبد المنعم ، والدكتور محمود عبدة ياسين تخصص جراحة عامة والدكتور عمرو أحمد محمود ، والدكتور محمد خميس أبو الفتوح تخصص عظام والدكتور محمد علي العرابى تخصص تخدير والدكتور محمد حامد عبد الرحيم تخصص تجميل والدكتورة دينا أحمد ضياء تخصص عيون والدكتورة كريمة يوسف أحمد تخصص جهاز هضمى وكبد والدكتور يوسف محمد نعيم تخصص أشعة والدكتور أحمد صديق عبد الجليل تخصص أنف وأذن وحنجرة والدكتور أمر الله عبد المنعم محمد ، والدكتور أحمد عبد الرحيم أحمد تخصص طب أورام والدكتور عصام السيد ثروت تخصص أشعة تشخيصية.

ومن جانبه، أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.. مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

وأضاف أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، والدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

يُذكر أنه سبق وصول دفعة جديدة من أطباء جامعات : القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة الى مستشفى بئر العبد لتنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بالمستشفى.