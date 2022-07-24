تقيم جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، برعاية الأمين العام، أحمد أبو الغيط، احتفالية خاصة، الثلاثاء المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للسكان تحت شعار "عالم يسكنه 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل يتسم بالقدرة على التكيف - اغتنام الفرص وضمان الحقوق والخيارات للجميع".



من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقًا للتوقعات السكانية العالمية لعام 2022، التي أصدرتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اليوم.



ويعد الوصول إلى هذه العلامة الفارقة مدعاة للاحتفال، لكنه في الوقت ذاته بمثابة نداء واضح للإنسانية لإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها.



تلقي الفعالية الضوء على كيفية إيجاد مسارات استباقية وتحويلية للازدهار في عالم يشهد تغييرا ديمغرافيا سريعا، مسارات تؤدي إلى الوحدة والاستدامة في مواجهة التغيير الحتمي وتسخر الإمكانيات غير المحدودة من أجل تحقيق عالم عادل مزدهر ومستدام للجميع.