مقتل 10 وإصابة 7 في حادث بمنجم فحم في الصين

أدى انهيار منحدر جانبي في منجم فحم أمس السبت إلى مقتل عشرة أشخاص، بإقليم "قانسو" شمال غرب الصين وإصابة سبعة آخرين، طبقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في".



وقال إن الحكومة الإقليمية شكلت فريقا للتحقيق في أسباب الحادث، وبدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق على إجراءات السلامة في مواقع المنجم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وتتولى شركة محلية تشغيل منجم الفحم، الذي تعرض للحادث المميت.



وأمر هوانج مينج، رئيس وزارة إدارة الطوارئ الصينية المسؤولين المحليين في الصين بتعزيز إشرافهم على إنتاج مناجم الفحم؛ لمنع وقوع حوادث كبرى بحسب بيان صادر عن الوزارة.