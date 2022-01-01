حسام زكي: لم نصل لمرحلة التوافق الكاملة بشأن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الملف السوري حاضر في أي حوار مع الجانب الروسي؛ لأن موسكو متواجدة بقوات عسكرية في سوريا، ولها كلمة فيما يحدث بالبلد العربي، وتأثير على الأحداث بجزء عسكري وآخر سياسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن موقف الجامعة العربية واضح في قراراتها بشأن سوريا، والذي يتمثل في عودة السلام إلى البلد العربي الأصيل، ورؤية تحرك سياسي يتيح استرخاء الوضع بعد سنوات من التوتر شهدتها سوريا.

وأشار إلى أن الموقف العربي يشدد على أهمية رحيل القوات الأجنبية والتواجد الأجنبي عن سوريا، لكي تستعيد قدرتها واستقلاليتها وسيادتها على أرضها بالكامل، متابعًا: «هذا الكلام نكرره دائما سواء للجانب الروسي أو الأطراف الأخرى التي لها اهتمام وعلم في الساحة السورية».

وتوقع أمين عام مساعد الجامعة العربية، أن يضع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجامعة في صورة ما تمت مناقشته بالقمة الثلاثية «إستانا» في طهران، فيما يتعلق بالوضع في سوريا، لأن الأمر له تداعيات هامة.

وذكر أن روسيا تتبنى موقف عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، مضيفًا: «لو اتفقت الدول العربية على العودة ستكون، لم نصل إلى مرحلة الاتفاق بعد، رغم وجود تغيرات في بعض المواقف، لكنها ليست كافية حتى الآن لتخلق هذا النوع من التوافق العربي الشامل حول تلك القضية الهامة».