تقارير: فرنسا تعارض الجهود الرامية لزيادة خدمات شركة يوروستار

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا اليوم الأحد أن فرنسا تعارض الجهود المبذولة من أجل زيادة الخدمات اليومية لشركة يوروستار في ظل خلاف بين حرس الحدود وشركات السفر.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج استنادا إلى صحيفة "تليجراف" أن يوروستار ترغب في زيادة عدد رحلاتها بين لندن وباريس إلى 17 رحلة في اليوم غير أن حرس الحدود الفرنسية ومسؤولي الأمن في محطة الشمال (جار دو نور) يقولون إنهم لا يمكنهم سوى إدارة 13 رحلة بحد أقصى في اليوم وذلك في ظل انتعاش الطلب على السفر إلى خارد البلاد في هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن جزءا من الرغبة في زيادة الخدمة يعود إلى الوفاء بالالتزامات التي تضمنتها اتفاقات التأجير لأسطول يوروستار من قطارات فاليرو التي أنتجتها شركة سيمنس الألمانية.