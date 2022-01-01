جهود مكثفة لكشف ملابسات مقتل مزارعين مسنين في الهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها، لكشف ملابسات مقتل شخصين خلال تواجدهما بقطعة أرض زراعية بدائرة قسم شرطة الهرم، وتحديد هوية مرتكبي الجريمة والقبض عليه.

وتفحص الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وسؤال شهود العيان، وفحص علاقات المجني عليهما والمترددين عليهما.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتين داخل قطعة أرض زراعية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثتين لمزارعين مسنين، أحدهما يبلغ من العمر 83 عاما، والثاني 73 عاما، تم قتلهما في ظروف غامضة، ونقلت الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة التوصل إلى مرتكبي الجريمة والقبض عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.