 أورانج وماسموفيل إيبيركوم تعلنان عن خطط لدمج أعمالهما الإسبانية - بوابة الشروق
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أورانج وماسموفيل إيبيركوم تعلنان عن خطط لدمج أعمالهما الإسبانية

أورانج
أورانج
د ب أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 11:26 م | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 11:26 م

أعلنت مجموعتا الاتصالات "أورانج" و"ماسموفيل إيبيركوم" عن خطط لدمج أعمالهما الإسبانية.

وتستند الصفقة إلى مؤسسة تبلغ قيمتها 6ر18 مليار يورو (9ر18 مليار دولار)، حسبما أعلنت الشركتان اليوم الأحد.

ومن شأن المشروع المشترك أن ينشئ أكبر مجموعة اتصالات إسبانية من حيث العملاء. وكانت "تليفونيكا" هي الأكبر حتى الآن، متقدمة على "أورانج" و"فودافون" و "ماسموفيل".

يشار إلى أن الشركة الناتجة عن الاندماج ، والتي يجب أن توافق عليها أولا سلطات مكافحة الاحتكار ، يجب أن تسيطر عليها بالتساوي أورانج وماسموفيل.

وتتوقع الشركتان أن يكتمل الاندماج في النصف الثاني من العام المقبل.

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