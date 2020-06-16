محافظ بني سويف يتابع سير الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة النووية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، سير الاختبارات الإلكترونية التي تجريها المديرية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية للعام المقبل من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2021.

وأوضح محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات يتم عقدها على مدار اليوم الأحد وغدا الاثنين، مشيرا إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين للاختبارات قد وصل إلى 29 طالبا، ومنوها بمتابعته اليوم لجانب من عقد الاختبارات وسط التزام بمتطلبات اللازمة لتوفير المناخ الهادئ للطلاب وتفعيل الإجراءات الاحترازية؛ حرصا على سلامة الطلاب إلى جانب توفير أماكن انتظار لأولياء الأمور بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وقد رافقه خلال تفقد الاختبارات كلا من: المهندس كامل أبوطالب مدير عام التعليم الفني، والأستاذ ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

ومن جهة أخرى، اطمأن وكيل التعليم، على انتظام سير امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل، خلال تفقده لعدد من اللجان.

وأدى اليوم، طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي امتحانات اليوم الأول في مادتي اللغة العربية والكمبيوتر، وتبادل الحوار مع الطلاب.

واطمأن على جودة طباعة الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، بالتزامن مع أداء امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي، الصفين الأول الثانوي العام.

وأشار عبد التواب، إلى توجيهاته بإعداد كشوف الملاحظة مسبقا وتوقيع الملاحظين والمراقبين ومدير المدرسة على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان مع توقيع الموجه المقيم على محضر فتح المظاريف والتأكد من سلامة الورقة الامتحانية، مع توفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات واستمرار تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بإجراء كشف الحرارة قبل دخول اللجان.