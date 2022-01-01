بتروجت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بقيادة هيثم شعبان

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، فترة الإعداد للموسم الجديد، أمس السبت، وخاض الفريق أولى تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

ووضع هيثم شعبان المدير الفني للفريق جدول الإعداد للموسم الجديد، الذي يستهدف فيه تحقيق الهدف المنشود والصعود إلى الدوري الممتاز في موسم 2022-2023.

وخاض الفريق مرانا بدنيا مساء السبت، اشتمل على عمليات التسخين والاحماء ثم الجري حول الملعب، وفقرة تدريب خفيف بالكرة، يتضمن عملية الاستلام والتسليم.

ويواصل الفريق تدريباته صباح الغد على نفس الملعب، حيث يسعى المدير الفني إلى الارتفاع بمعدل اللياقة البدنية وفقا لجدول الإعداد الموضوع.