أستاذ علاقات دولية: مصر تحمل راية الحديث باسم العالم العربي في أوروبا

قال الدكتور أحمد يوسف، خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات تاريخية ممتدة، وذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة، مساء السبت، أن العلاقات بين البلدين قائمة على شراكة استراتيجية في عدة ملفات أهمها الملف الليبي، ومكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية.

وتابع: "توقيت هذه الزيارة هام في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها الدول الأوروبية، وأزمة الحرب الأهلية في ليبيا، واستطاع الرئيس السيسي الخروج بمذكرة تفاهم مع ألمانيا والتي تمثل القوة الاقتصادية في أوروبا، و فرنسا التي تمثل القوة السياسية بالقارة.

وأشار إلى أن تطوير العلاقات العسكرية المشتركة من أهم الملفات التي تم تناولها في الزيارة، لافتًا إلى حصول الرئيس السيسي على صفقة طائرات "الرافال" وحاملات الطائرات مسبقًا.

وأكد دور الدولة المصرية في المنطقة، معقبًا: "مصر تحمل راية الحديث باسم العالم العربي في أوروبا".

ويذكر أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أكد حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات.