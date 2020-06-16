أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بثوران بركان "ساكورجيما" بمقاطعة كاجوشيما جنوب غرب البلاد، اليوم الأحد، معلنة رفع حالة التأهب للبركان إلى أعلى مستوى.

ودعت وكالة الأرصاد -وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- السكان إلى إخلاء منازلهم عقب ثوران البركان، الذي وقع في حوالي الساعة 8:05 مساء (حسب التوقيت المحلي)، فيما أشارت الشرطة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات إثر ثوران البركان.

ويعد بركان "ساكورجيما" أحد أكثر البراكين النشطة في اليابان، كما أنه متصل بشبه جزيرة أوسومي في كيوشو، إحدى جزر اليابان الأربعة الرئيسية والواقعة في جنوب غرب البلاد.