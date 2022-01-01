وزير الزراعة يعلن سعر كرتونة البيض فى الأسواق

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، إن هناك توجيهات من مجلس الوزراء من أجل تحقيق التوازن في الأسواق بالنسبة لأسعار البيض.

وأشار القصير -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم /السبت/- أن بعض المحلات تزيد من سعر كرتونة البيض في الأسواق، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يجوز تخزين البيض في الأسواق لبيعه بسعر أعلى.

ونوه إلى أنه تم ضخ كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق بأسعار مناسبة، كما تم التواصل مع اتحاد الدواجن على بيع كرتونة البيض بـ 62 جنيها.

وتطرق إلى أن صناعة الدواجن بها أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات، وتنتج أكثر من 13 مليار بيضة في العام، فيما يتم ضخ 35 مليون بيضة يوميا.

وأكد أن منافذ التموين ووزارة الزراعة توفران البيض بأسعار مناسبة للمواطنين.