ملك الأردن: كل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل

أجرى الملك الأردني عبدالله الثاني، حوارا شاملا مع صحيفة «الرأي» الأردنية تناول خلاله أبرز قضايا الشأن المحلي، والمستجدات إقليميا ودوليا، ومواقف الأردن حيال قضايا المنطقة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، صباح الأحد، قال العاهل الأردني، إن المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق، ذاكرا أن «الأردن ينادي بمد جسور التعاون، بدلا من بناء الأسوار والحواجز، وهو معني بأمن المنطقة».



وأضاف: «أمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا، نحن لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها».



واستطرد: «نرى أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات، ولكن وكما سبق وأكدت في عدة مناسبات، التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من مليشيات لها علاقة بإيران، لذا نأمل أن نرى تغيرا في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني».



وشدد على أن «القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها، فهي قضية العرب الأولى ومفتاح السلام والاستقرار الشامل والدائم»، معقبا: «كما قلت أكثر من مرة، لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويلبي حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يستعيد فيها كامل حقوقه المشروعة».



وأكد أن الأردن مستمر، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة، مختتمًا: «هذا واجبنا ونؤديه بكل أمانة».