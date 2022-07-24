الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بجدري القردة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 3 حالات جديدة بالدولة لجدري القردة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الأحد، توصي وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.



وتطمئن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي، لجميع الأوبئة والأمراض المعدية.



كما تدعو الوزارة الجمهور ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضاً عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.