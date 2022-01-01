فتح رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الباب أمام عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلوغرانا في المستقبل، وذلك بعد رحيله في الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وأكد لابورتا، في حديثه لموقع "ESPN"، قائلا: «لا أعتقد أن قصة ميسي مع برشلونة قد انتهت. لا يزال الأمر مفتوحا أمام الاحتمالات، ومن مسؤوليتنا التأكد من أن لهذه القصة نهاية أجمل مما كانت عليه».

وواصل: «لست سعيدا بالطريقة التي رحل فيها ميسي عن برشلونة».

وأوضح: «بحكم منصبي كرئيس لبرشلونة، أعتقد بأني فعلت ما كان ينبغي القيام به فيما يتعلق برحيل ميسي، ولكني على المستوى الشخصي فإنني مدين له».

وكان ميسي قد انضم الى سان جرمان في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.