 لابورتا: أشعر أنني مدين لـ ميسي.. وقصته مع برشلونة لم تنتهي بعد! - بوابة الشروق
الأحد 24 يوليه 2022 8:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟
النتـائـج تصويت

لابورتا: أشعر أنني مدين لـ ميسي.. وقصته مع برشلونة لم تنتهي بعد!

إبراهيم سعيد
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 7:55 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 8:06 ص

فتح رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الباب أمام عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبلوغرانا في المستقبل، وذلك بعد رحيله في الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وأكد لابورتا، في حديثه لموقع "ESPN"، قائلا: «لا أعتقد أن قصة ميسي مع برشلونة قد انتهت. لا يزال الأمر مفتوحا أمام الاحتمالات، ومن مسؤوليتنا التأكد من أن لهذه القصة نهاية أجمل مما كانت عليه».

وواصل: «لست سعيدا بالطريقة التي رحل فيها ميسي عن برشلونة».

وأوضح: «بحكم منصبي كرئيس لبرشلونة، أعتقد بأني فعلت ما كان ينبغي القيام به فيما يتعلق برحيل ميسي، ولكني على المستوى الشخصي فإنني مدين له».

وكان ميسي قد انضم الى سان جرمان في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك